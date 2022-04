Jacques Perrin : la mort d'un acteur et réalisateur engagé

Mais avant d'être le réalisateur qui a fait entrer la nature au Festival de Cannes, Jacques Perrin fut un immense acteur avec 60 ans de carrière et quelques grands classiques. Dans les années 50, il joue pour Marcel Carné. Dans les années 60, on le retrouve aux côtés de Catherine Deneuve dans "Peau d'âne" et "Les Demoiselles de Rochefort".