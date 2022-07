Il y a longtemps qu’on ne l’a pas vu à la télévision. Humoriste, acteur et producteur, il est l’un des plus célèbres stand-upeurs français. Actuellement, âgé de 47 ans, Jamel Debbouze a ouvert une nouvelle voie à une nouvelle génération d’humoristes grâce au Jamel Comedy Club et au Marrakech du Rire dont il vient de fêter les 10 ans.