EN IMAGES - Jared Leto, Rihanna, Doja Cat, Lil Nas X, Kim Kardashian… Les looks les plus fous du Met Gala 2023

La tenue de Kim Kardashian était, elle aussi, très attendue. La star de téléréalité avait opté pour une robe entièrement faite de perles blanches, un autre élément symbolique des créations du couturier. Si la majorité des invités sont apparus en noir et blanc, couleurs fétiches de Karl Lagerfeld, Pedro Pascal, la star de The Last of Us détonnait avec son long manteau rouge vif et son petit short noir.