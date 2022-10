"Je me sens de mieux en mieux" : Florent Pagny donne des nouvelles rassurantes de sa santé

"Les programmes marchent de mieux en mieux", a précisé le coach emblématique de "The Voice" à propos de sa chimiothérapie. Le 25 janvier dernier, il avait révélé sur Instagram souffrir d'un cancer du poumon, le contraignant à annuler la tournée de ses soixante ans. "Je n'ai qu'une seule tumeur, je n'ai pas de métastases, je n'ai rien dans d'autres organes", avait-il précisé quelques jours plus tard au 20H de TF1.

"Je suis dans une phase de remise en forme. Normalement, si tout va bien, l’année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche", a-t-il promis à Nagui et ses amis Zazie et Pascal Obispo, présents en plateau.