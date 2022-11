VIDÉO - "Je perdais la tête" : Claudio Capéo raconte le prix de son succès dans "Sept à Huit"

"Xavier, je lui ai appris à faire du vélo, il vient de ma rue, on était voisins. Jonathan qui est bassiste, avec qui j’ai commencé dans l’école de musique, Gillou qui est arrivé un poil plus tard, mais que je connais depuis l’âge de 14-15 ans. Et puis Julien, mon pote de collège. Ce sont mes potos, ils sont tout pour moi", confie le presque quarantenaire.

Le groupe s’appellera "Capéo", un nom qu'explique le chanteur : "Notre marque de fabrique, c'étaient des chapeaux oranges sur la tête. Chapeau en italien, on dit ‘capello’ et on a viré les deux L pour que les gens puissent nous retenir". Le groupe se rend compte qu’il plait et veut tenter de se lancer professionnellement. À 18 ans, ils chantent dans les bars parisiens, dans la rue, à Montmartre, et dans le métro.

Les débuts ne sont néanmoins pas toujours faciles. "On fait ça juste pour donner du sourire et se faire ‘repérer’… ça ne marche pas", se remémore Claudio, "je comprends que les gens sont pressés, ils vont au boulot, mais on se retrouve vite avec des gens qui ne veulent pas nous écouter donc c’est assez dur, c’était assez humiliant".