"Sur la bonne route" : atteint d'un cancer, Florent Pagny donne des nouvelles rassurantes

Des nouvelles rassurantes. Dix-huit mois après annulé la fin de sa tournée en raison de son cancer du poumon, Florent Pagny s'apprête à faire son grand retour. Il doit remonter sur scène cet été, pour une tournée de festivals, à commencer par un passage aux Arènes de Nîmes le 30 juin prochain. "J’entends beaucoup de monde me dire 'Je serai là-bas'. Les gens veulent venir voir le moment où je reviens après un an et demi de retrait scénique. Je vais être content de retrouver plein de potes, plein de gens. Je vais surtout retrouver le public qui lui aussi se dit 'Notre vieux messager peut encore nous les envoyer ses messages avec les vibrations qui vont bien avec ?'", se réjouit-il dans les colonnes de RTL.