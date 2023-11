"Je suis vivant, donc ça va" : les confidences de Pierre Arditi un mois après son malaise

Un mois après avoir fait un malaise sur scène, Pierre Arditi a répondu aux questions d’Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" ce dimanche. Le comédien se confie sur son état de santé, mais aussi sur sa vision de la vie. Il veut continuer à la "brûler", même s’il le fera désormais "un petit peu moins". Un entretien à visionner ici en replay.

À la question, pas si anodine, "comment allez-vous ?", l'acteur répond, non sans se départir d'un peu d'humour. Un mois après avoir fait un malaise sur scène, alors qu'il jouait la pièce Lapin, aux côtés de Muriel Robin, l'acteur Pierre Arditi revient sur cet incident dans "Sept à Huit" et se veut rassurant. "Je vais bien au sens beckettien du terme, c'est-à-dire que j'avance vers le terme, si vous voyez ce que je veux dire", affirme-t-il avec un sourire en coin, avant de s'étendre plus sérieusement sur son état de santé. "Non, mais ça va, je suis vivant, donc ça va. Il n'y a rien de plus merveilleux que la vie", assure-t-il.

Il faut la brûler la vie. Alors, je la brûle Pierre Arditi

Il faut dire que l'acteur, à 78 ans, a fait peur, lorsqu'il s'est effondré sur la scène du théâtre Edouard VII, à Paris, le 28 septembre dernier, 20 minutes environ après le début de la représentation. "En un instant, en une fraction de seconde, j'ai senti que je perdais pied. Le texte, mais tout, la vie, ça s'est éteint. Je me suis éteint", se remémore-t-il. La pièce a aussitôt été interrompue, et l'acteur conduit à l'hôpital.

Après examens, il a été diagnostiqué que l'acteur avait été victime d'un malaise vagal. La reprise de la pièce est annoncée une semaine plus tard, mais Pierre Arditi est finalement contraint d'annuler. "Perte momentanée de mémoire", reconnaît-il dans "Sept à Huit". "C'était de la fatigue, mais on m'a expliqué qu'il fallait être raisonnable, et qu'il fallait stopper momentanément ce métier admirable. Il faut quand même tenir compte des signes avant-coureurs que vous envoie la vie", convient encore l'acteur, connu aussi bien pour ses rôles sur les planches que sur le grand écran.

"Si on me disait que je ne peux plus faire ça, je mourrais tout de suite. C'est ma vie", martèle-t-il. Après un mois de suspension, les représentations de Lapin ont d'ailleurs repris. Après cet incident, le septuagénaire promet de continuer de "brûler" la vie. "Il faut la brûler la vie. Alors, je la brûle. Simplement là, je la brûle un petit peu moins parce que je voudrais qu'elle dure un petit peu plus longtemps", assène Pierre Arditi.

En attendant, l'acteur mesure le soutien du public chaque soir de représentation. "Maintenant, quand le rideau se lève et que je suis seul en scène, ils applaudissent parce que je suis encore là. Ils me disent 'bravo, alors vas-y maintenant'. Alors, j'y vais", raconte cette figure populaire de la vie culturelle française. "C'est mon principal titre de gloire. Les gens savent qui vous êtes et gardent une petite place de vous à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que ça ? Rien. Quand c'est comme ça, on est immortel", résume-t-il, ému.