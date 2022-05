"Je vais très bien" : Atteint d'un cancer, Florent Pagny donne de ses nouvelles

Ce pas vers la guérison, le chanteur le doit aussi à son public, très présent depuis l'annonce de son cancer il y a quatre mois. "J'étais très bien accompagné, par ma moitié et mes enfants. Puis il y a eu ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages d'amour, de soutiens et de bonnes ondes. Ça a contribué à me permettre de passer cette histoire de cette manière". Et ce n'est pas terminé. Sa vidéo postée la veille sur les réseaux sociaux a déjà été vue plus de 500 000 fois.