"Je verrai toujours vos visages" : quand victimes et agresseurs se réparent ensemble

Fascinée par la nature humaine et le pouvoir restauratif de la parole, elle décide d'en faire un film à la limite du documentaire. Je verrai toujours vos visages suit ainsi le parcours de victimes et d'auteurs d'infraction qui s'engagent dans cette aventure à la fois complexe et pasionnante sous la supervision de médiateurs.

On y croise trois victimes de vols avec violence (Miou-Miou, Leïla Bekhti, Gilles Lellouche) entamer un chemin vers la réparation grâce à leur confrontation avec à trois délinquants (Dali Benssalah, Fred Testot et Birane Ba), qui prennent, quant à eux, conscience de leurs actes.

En parallèle, on découvre également l'histoire d’une jeune fille violée durant son enfance par son demi-frère (Adèle Exarchopoulos et Raphaël Quenard) et qui décide de faire appel à une médiatrice (Elodie Bouchez) pour être sûre de ne pas le croiser alors qu'il sort de prison.