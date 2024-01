VIDÉO - "Enlève ton soutien-gorge" : Chantal Ladesou raconte son casting pour "Les Valseuses"

Chantal Ladesou était l’invitée de "Bonjour ! La Matinale de TF1", présentée par Bruce Toussaint, ce lundi 29 janvier. La comédienne que l'on verra dans "Le Fil d'Ariane" ce lundi soir sur TF1 a raconté son premier casting pour le film "Les Valseuses". L'humoriste révèle qu'elle a refusé de montrer sa poitrine à l'assistant de casting.

C'était son premier casting. Et elle n'est pas près de l'oublier. Invitée sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale de TF1", Chantal Ladesou est revenue sur ses débuts dans le métier. Interrogée par Bruce Toussaint sur un rôle qui lui aurait échappé, ou pour lequel elle aurait eu des regrets, la comédienne et humoriste a raconté les essais qu'elle avait passés pour le film de Bertrand Blier, Les Valseuses.

"C’était mon premier casting. Mon père ne voulait pas que j’aille faire du théâtre à Paris, car il avait prédit que j’allais devenir une pute ! Donc, je suis partie sans rien lui dire", explique la comédienne que l'on verra ce soir à l'affiche du pilote du Fil d'Ariane, une nouvelle série de TF1.

Je n'ai pas voulu parce que je pense à mon père ! Chantal Ladesou

"L’assistant me fait passer le casting et il me dit : 'C'est très bien le texte, maintenant Chantal enlève ton T-shirt, enlève ton soutien-gorge, je veux voir tes seins'", raconte l'ex-juré de "Mask Singer". "Je n'ai pas voulu parce que je pense à mon père ! J’ai été faire des photos et je les ai portées deux ou trois jours après parce qu'à l'époque, il n’y avait pas les téléphones portables. Il m’a dit : 'Mais je ne veux pas voir des photos de tes seins, je veux voir tes seins vivre à la caméra !'", balance Chantal Ladesou qui a repris son "pauvre curriculum" et est repartie.

"Et je n’ai pas eu le rôle non plus !", s'amuse l'artiste de 75 ans. Au final, c'est Miou-Miou qui décrochera le rôle de Marie-Ange, aux côtés de Gérard Depardieu et de Patrick Dewaere. Un rôle osé et scandaleux pour l'époque, mais qui lui aura permis de lancer sa carrière.