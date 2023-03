Jean Dujardin, rien ne sert de courir

“Qu’est-ce qu’on peut faire face à un fantasme ? La messe était dite. Vous savez l'Oscar ! Vous devez forcément quitter ce pays. Et bah non ! Comme on attend, il a eu l’Oscar, il va forcément péter les plombs. Et bah non ! On n’est pas du tout obligé de péter les plombs si on est à peu près éduqué, si on n'est à peu près pas trop con. Encore qu’il peut nous arriver de traverser cette bêtise, mais l’arrogance, le snobisme, moi je ne veux pas être le plus riche. Ça va très bien ce métier, ça allait très bien avant l’Oscar. Ça va très bien encore parce que j'essaie d’être cohérent avec mes choix, mais ça n’a jamais été le Graal”.