Jean Gabin : l’hommage au monument du cinéma français

Il s'envole à Hollywood où il tournera deux films. Des faits d'armes, qui lui vaudront toute sorte de décoration. En 1949, Jean Gabin épouse Dominique Fournier et réalise son rêve de fonder une famille. Au cinéma, aussi, il s'en crée une et devient au fil des décennies le patron du septième art. C'est lui qui repère Lino Ventura et lui donne sa chance dans "Touchez pas au grisbi".