VIDÉO - Jean-Jacques Annaud : "Les pompiers qui ont sauvé Notre-Dame sont tout sauf des superhéros"

C’est l’un des films français les plus attendus de l’année. Et sans aucun doute le plus ambitieux de tous. Pour Notre-Dame Brûle, en salle le 16 mars prochain, Jean-Jacques Annaud a reconstitué le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril 2019. Un grand spectacle qui rend hommage au travail incroyable des Pompiers de Paris qui sont parvenus à éteindre l’incendie et sauver l’édifice au cœur de la nuit.

Dans un extrait de l’interview qu’il a accordée à TF1, le cinéaste de 78 ans avoue toute son admiration pour ces hommes et ces femmes qui sont intervenus au péril de leur vie. "Ce ne sont pas des superhéros, justement. C’est tout le contraire !", lance-t-il. "Le superhéros, on sait qu’il va prendre la Terre et la soulever avec sa musculature tatouée. Mais là, ce sont des gens simples, qui ont la vocation de risquer leur vie pour sauver la vie des autres. On est dans un autre monde."