VIDÉO - Jean-Jacques Annaud : "Pour moi 'Notre-Dame Brûle' est un film de suspense"

Avez-vous tourné Notre-Dame Brûle avec autant de passion que votre tout premier film, La Victoire en chantant, en 1976. Voire plus encore ?

Avec moins d’inquiétude ! Ce qui est très très agréable, c’est de sentir qu’on maîtrise. En toute paix. Là, depuis un certain nombre de films, quand je suis sur le plateau, c’est tellement agréable. Parce ça me semble facile. Plus c’est compliqué, plus ça me semble facile ! J’ai quand même des dizaines d’années d’expérience. À vrai dire je suis metteur en scène depuis l’âge de 19 ans et demi. Ça va donc bientôt faire 60 ans que je ne fais que ça ! Et j’adore être sur un plateau. Placer cinq caméras, avoir des grues, des drones, c’est ma vie. Et j’ai des gens autour de moi qui sont formidables. Qui sont heureux de travailler sur les projets impossibles que je leur propose ! Donc c’est complètement réjouissant.

C’est vrai que vous étiez sans télévision le jour de l’incendie

Oui ! J’étais parti dans une petite maison où je ne vais pas souvent et la télé ne marchait pas. Je voulais regarder l’interview de Macron, on était en pleine crise des Gilets jaunes, et rien à faire : je m’étais mis à quatre pattes, j’avais essayé tout un tas de trucs mais ça ne marchait pas. J’ai sorti une vieille radio et au moment où j’allume, j’entends qu’il y a de la fumée qui sort de Notre-Dame ! Moi, Notre-Dame, je connais par cœur. Lorsque je suis à Paris, j’habite à 150 mètres. Et en y réfléchissant bien, c’est la cathédrale qui a fait que, enfant, j’ai développé une passion pour le Moyen-Âge. J’ai même passé un certificat de licence d’histoire du Moyen-Âge ! J’ai photographié des cathédrales et des églises toute mon enfance. C’est bizarre, j’ai même un peu honte de le dire, mais aller jouer au ballon dans la rue avec mes copains, ça me faisait chier ! En revanche faire quatre heures de marche pour aller photographier une chapelle en haut de la vallée de la Maurienne, ça me passionnait ! Je revenais avec une image. Et ça me faisait rêver. Pourtant je ne suis pas du tout religieux, je suis même complètement athée. Mais j’aime les lieux de culte. Quels qu’ils soient. Quand j’ai fait Sept ans au Tibet, j’étais totalement transformé quand je rentrais dans un monastère avec tous ces moines en rouge qui chantaient les chants tantriques… ça me donnait des frissons ! Or je n’ai pas ce frisson quand je visite de beaux bâtiments qui d'un point de vue architectural sont probablement égaux.