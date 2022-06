Jean-Louis Trintignant : les hommages à une légende du cinéma

La voix est à peine plus étouffée, mais le charme reste intact. Plus de 50 ans après leur rencontre, Claude Lelouch ose pousser une nouvelle fois Jean-Louis Trintignant dans les bras d'Anouk Aimée. Un amour chabadabada de cinéma, celui d'un homme et d'une femme qui aura donc valu deux montées des marches à l'acteur en 1966 et en 2019 pour un oscar à Hollywood suivi d'une palme d'or cannois.