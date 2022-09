Jean-Luc Godard, la passion du cinéma

La Nouvelle vague de Godard bouscule le septième art et emporte dans son rouleau frénétique les décors de cartes en pâtes. Pour lui, finis les studios. Dans la rue, le cinéaste filme la vie et ne la dirige pas, car il hume l'air du temps que l'on respire et qui l'inspire. Il n'est jamais à bout de souffle et s'offre un dialogue pris sur le vif entre Belmondo et Jean Seberg, marchant sur l'avenue des Champs-Élysées. Pas un gros plan, les acteurs sont filmés de dos, le style Godard s'impose.