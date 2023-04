"Basquiat x Warhol, à quatre mains" : deux monstres sacrés réunis à la Fondation Vuitton.

La Fondation Vuitton propose de découvrir quelque 300 œuvres et documents, parmi lesquels, outre les très grands formats du duo, une série de photographies des deux artistes en boxeurs de Michael Halsband, des œuvres de Keith Haring, Jenny Holzer et Kenny Scharf, ainsi que des collaborations avec Francesco Clemente.

Salle après salle, deux esthétiques, deux générations et deux tempéraments se croisent et fusionnent : celle de la "rage et de l'engagement de Basquiat à faire exister la figure noire", avec une "fantaisie de l'enfance" empreinte de "gravité", selon Suzanne Pagé. Et celle, "plus distanciée, de Warhol, qui intervenait dans tous les médias (peinture, performance, sculpture, photos, graffitis, TV, revues, cinéma...) et qui a cassé beaucoup de règles, inscrivant l'art populaire dans la modernité classique", ajoute-t-elle.

Un immense tableau de 10 mètres de long, intitulé "African Masks", mélange de masques et de figures réelles - allusion probable à une exposition au MoMA de l'époque sur le primitivisme et la modernité - fait partie, selon Suzanne Pagé, "des plus réussis, les organiques, ceux où on ne distingue plus qui a fait quoi, comme le disait Warhol lui-même".