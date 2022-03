Nathalie Marquay-Pernaut : "On avait hâte de pouvoir être ensemble, faire un vieux couple"

Jean-Pierre Pernaut n’avait qu’une priorité, que ses deux plus jeunes enfants – Lou, née en 2002 et Tom, né en 2003 - "réussissent bien à l’école". Dans cette épreuve, l’ensemble du clan est "soudé". Nathalie Marquay-Pernaut salue Julia et Olivier, les enfants de son époux nés d’un premier mariage. "Ils sont exceptionnels (…), un exemple extraordinaire pour mes enfants. D’ailleurs pour mon fils, c’est Olivier son mentor" désormais, dit-elle en séchant ses larmes.