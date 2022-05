Jérémy Ferrari : la descente aux enfers d'une star du rire

Derrière la star de l'humour noir, l'observateur antisocial, corrosif, qui remplit des Zénith, se cache un grand angoissé. Ses maladies invisibles, son addiction à l'alcool, Jérémy Ferrari parvient à en faire rire sur scène, et en parler fard ce soir. Il y a six ans, alors qu'il fait les métiers de son rêve, un jour en pleine tournée à succès, il fait une tentative de suicide. "Ce jour-là, comme depuis plusieurs semaines maintenant, je bois du matin au soir. Je suis au sommet de mes problèmes d'alcool et perds complètement la notion de la réalité. Donc, je me mets au bord de la fenêtre, je m'imagine sauter...", avoue-t-il à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit".