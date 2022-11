Jeux vidéos : 37 millions d'accros

Tombé dans l'oubli dans les années 2 000, le concept séduit à nouveau. En plus des espaces de jeu, il y aussi des écrans géants qui, parfois, retransmettent des compétitions des jeux vidéo. Une soirée de match, le public est en extase et l'ambiance électrique. Quand certains paient un peu à chaque fois qu'ils jouent, d'autres comme Rachel, une fois par an. Elle débourse 60 euros, le prix d'un abonnement pour avoir accès à quatre jeux par mois. Pour elle, c'est rentable, car 60 euros, c'est le prix moyen pour un jeu neuf.