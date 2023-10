VIDÉO - Punaises de lit : quand le "Tonight Show" de Jimmy Fallon se moque (gentiment) de la France

Béret sur la tête, baguette en main et verre de vin, Jimmy Fallon chante ces "insectes de Paris qui sont plus gros que les puces". Alors que les signalements de plus nombreux de punaises de lit dans les logements en France provoquent une certaine crispation, le phénomène fait le tour du monde, alors que les JO de Paris 2024 approchent à grands pas. Et si certains s'en inquiètent, d'autres préfèrent en rire, profitant de l'occasion pour se moquer (gentiment) de Paris.

Aux États-Unis, le célèbre animateur Jimmy Fallon s'est ainsi emparé du sujet ce mardi 3 octobre dans un sketch musical diffusé lors de son "Tonight Show". Béret sur la tête, chemise ouverte et baguette sous le bras, l'humoriste a ressorti un ancien déguisement - déjà utilisé en 2022 pour tourner en dérision une image d'Emmanuel Macron - et poussé la chansonnette pour évoquer les punaises françaises.