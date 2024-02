Jodie Foster, être femme à Hollywood

PORTRAIT – Invitée d'Audrey Crespo-Mara, Jodie Foster nous parle, dans un très bon français, d'une vie dont elle a su garder le contrôle malgré la folie d'Hollywood. Pourtant, elle y vit depuis l'enfance.

Elle est considérée comme l'une des femmes les plus influentes d'Hollywood. Actrice, réalisatrice, productrice, deux Oscars et une personnalité singulière, on l'a toujours présentée comme la comédienne la plus cérébrale de Los Angeles. La star américaine relativise avec humour l'amour que lui portent les Français.

"Je pense que les Français m'aiment parce que je parle leur langue. C'est peut-être tout, c'est la seule raison en fait.", s'exprime Jodie Foster. "Je l'ai appris à l'âge de neuf ans, au Lycée Français de Los Angeles. Ça m'a pris un an quand même pour parler couramment", poursuit-elle.

Le lycée français parce que sa mère, qui élevait seule ses quatre enfants, était francophile et cinéphile. Elle travaillait même dans l'industrie du cinéma. Et très tôt, elle a commencé à la faire courir les castings. "J'ai commencé à l'âge de trois ans, mon frère aussi était acteur. C'était un peu le business de Los Angeles, tout le monde le faisait, alors pourquoi pas", raconte Jodie Foster. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.

