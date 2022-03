VIDÉO - Joël Dicker plus machiavélique (et libre) que jamais avec "L’affaire Alaska Sanders"

Forcément, on imagine que tous les grands éditeurs parisiens ont essayé de s’arracher les services de l’un des plus gros vendeurs actuels. Et que certains ont peut-être même tenté de le dissuader de se lancer dans cette aventure inédite pour un auteur de ce calibre. L’écrivain ne dira rien de ses prétendants, préférant mettre en avant une indépendance qui pourrait en inspirer d’autres.

"Au début, je n’en ai pas beaucoup parlé autour de moi, justement pour ne pas entendre ce que les gens pensaient de ce projet", se souvient-il. "Vous savez on a tendance, dans le monde dans lequel on vit, à passer par la validation de l’autre, avant de passer par la validation de soi. Et je crois que quand on a le sentiment que ce qu’on fait est la chose à faire, qu’on a l’instinct très fort qu’on est sur la bonne piste, il faut n’écouter que soi."