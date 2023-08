JoeyStarr, Alessandra Sublet, Olivier Marchal, Shy'm, Inès Reg... "Un gars, une fille" renaît sur TF1 avec un casting détonnant

Pour succéder au couple mythique formé par Audrey Lamy et Jean Dujardin – qui ont tous les deux décliné la proposition d'un retour pour ce prime évènement – TF1 a choisi de miser sur des duos éclectiques et inattendus, toutes générations confondues. On retrouvera notamment Alessandra Sublet et Olivier Marchal, Julie De Bona et Élie Semoun, Bérengère Krief et Baptiste Lecaplain, Stefi Celma et Stéphane Plaza, Alice David et Guillaume Labbé, Adriana Karembeu et Denis Brogniart, Frédérique Bel et Mathieu Madénian ou encore Shy’m et Florent Peyre.