Johnny Deep et Amber Heard : des stars à la barre

Les plus anciens se souviennent de Johnny Deep dans “21 Jump Street”, une série américaine à succès à la fin des années 80. Plus tard, ses collaboration avec Tim Burton et son rôle dans “Pirates des Caraïbes” ont fait de lui une star. Chacun de ses films lui rapportait des dizaines de millions d’euros de cachets. Mais actuellement, la carrière de l’acteur est au point mort. Boudé par les studios, Johnny Deep pourrait, paradoxalement, profiter de ce procès pour améliorer son image auprès du public. Car la plupart des éléments dévoilés devant le tribunal, et donc à la télévision, lui sont favorables, pour le moment.