Johnny Depp de retour chez Dior… et bientôt dans "Pirates des Caraïbes" ?

Après avoir passé une partie de l’été sur les routes avec le groupe The Hollywood Vampires, Johnny Depp s’apprête à retrouver les plateaux de cinéma. Non pas devant, mais derrière la caméra puisqu’il se rendra à l’automne à Budapest, en Roumanie, pour tourner Modi, son premier film de réalisateur depuis le flop de The Brave en 1997. Un biopic consacré aux dernières années de la vie du peintre italien Amedeo Modigliani dans lequel Riccardo Scamarcio donnera la réplique à Pierre Niney et Al Pacino.

Au-delà, beaucoup s’interrogent sur la suite de sa carrière d’acteur. Et sur l’hypothèse d’un retour à Hollywood où il est persona non grata depuis les accusations de violences conjugales d’Amber Heard. Malgré sa victoire judiciaire lors du procès qui a déchaîné les passions au printemps 2022, les studios ne semblent pas pressés de lui passer un coup de fil. "Est-ce que je me sens boycotté maintenant ?", avait-il répondu à une question sur le sujet au Festival de Cannes. "Non, pas du tout. Je ne me sens pas boycotté par Hollywood parce que je n’y pense pas."