VIDÉO - Johnny : l'émouvant hommage de ses fans et de Laeticia sur sa tombe

Main dans la main. Pour rendre hommage à Johnny Hallyday, 5 ans jour pour jour après sa mort, 250 fans se sont donnés rendez-vous face à la tombe du taulier, et autour de Laeticia, prise par l'émotion. "On est sur une autre planète, c'est très fort, c'est indescriptible", décrit une personne présente sur place dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Pour Edwige et Christian, c'est le premier voyage à Saint-Barthélémy. Alors chaque matin, depuis 15 jours, qu'importent les plages paradisiaques des alentours, ils viennent au cimetière. "On ne fait que ça, le matin, on vient, un petit bisou, un petit coucou, on lui parle", confie Edwige. Et puis il y a ce groupe d'amis, qui se surnomme "le G8", qui a apporté dans sa valise une plaque qui restera ici. "J'ai l'impression de chanter pour lui, il est dans son jardin", sourit un fan.