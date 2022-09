VIDÉO - Johnny Hallyday : découvrez les premières images de l'exposition sur sa vie

Bruxelles accueillera à partir de décembre, cinq ans après la disparition de l'icône française du rock, une exposition retraçant sa vie qui mettra ensuite le cap sur Paris, puis d'autres villes en France. Toutes ses tenues, ses guitares et ses motos seront exposées. Les éternels amoureux de la star française y verront aussi les pochettes de disques d'Elvis au mur, une photo de Brigitte Bardot, une guitare, un tourne-disque, des bibelots...

Soit la chambre de Johnny, chez sa tante, 13 rue de la Tour des Dames à Paris, recréée le plus fidèlement possible : "On voit sa chambre d'adolescent. On voit les photos qui étaient apparues à l'époque dans la presse", précise un responsable de l'expo dans le sujet en tête de cet article. Autant d'éléments ayant permis de s'inspirer pour refaire ce décor "de la façon la plus authentique possible".