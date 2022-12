Exposition Johnny Hallyday : impressions des premiers visiteurs

Premier stop au 13 rue de la Tour des Dames, Paris 9ᵉ. "On va faire le grand bond en 1961", explique un archiviste en montrant la chambre reconstituée dans laquelle l'idole des jeunes recevait déjà Paris Match à 17 ans. On y distingue les visages de ses idoles, notamment Marlon Brando, Elvis Presley, le petit singe qui lui avait été offert et des objets typiques de l'époque.