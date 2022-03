Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : l'hommage des Picards à leur "copain"

Picard d'origine et dans l'âme, Jean-Pierre Pernaut était très fier de la région qui l'a vu naître et grandir. Une région qui lui rend hommage ce mercredi, alors que ses obsèques se sont déroulées dans la matinée à Paris, comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article. Des fleurs à la main, les habitants d'Amiens sont venus partager leur chagrin. "Un morceau de Picardie part avec vous", peut-on par exemple lire sur un livre de condoléances. Parce qu'ici, il est l'enfant du pays à qui l'on dit au revoir.

"C'était mon Jean-Pierre parce qu'il représentait notre région et j'aimais beaucoup ses reportages", se souvient un habitant. "Ça fait gros au cœur car on le voit depuis le début, on a toujours regardé le journal", ajoute une autre. Dans la région, le présentateur star du 13H de TF1 était en effet bien plus qu'un journaliste, il était l'un des leurs.