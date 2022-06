VIDÉO - Jubilé d'Elizabeth II : George, Charlotte et Louis font leur première sortie officielle commune

L'image est aussi charmante qu'historique. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont défilé à bord d'une calèche dans le cadre du traditionnel défilé Trooping the Colour. Une image forte du jubilé de leur arrière-grand-mère Elizabeth II, qui célèbre pendant quatre jours ses 70 ans de règne. C'est la première fois que les enfants du prince William et de son épouse Kate participent à un évènement officiel ensemble. Il s'agit du premier engagement du petit dernier, qui a fêté ses 4 ans le mois dernier.