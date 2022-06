Jubilé de la Reine : à bord du bus à impériale de TF1/LCI à Londres

Le monde a les yeux fixés sur le balcon du palais de Buckingham : Elizabeth II y lance jeudi les festivités de ses 70 ans sur le trône, une longévité sans précédent célébrée dans une période de transition pour la monarchie britannique.

Fanions, drapeaux et portraits géants ont été accrochés dans les rues de tout le Royaume-Uni et les inconditionnels de la famille royale ont planté leurs tentes à Londres pour être aux premières loges du jubilé de platine de la monarque la plus célèbre de la planète, à la santé aujourd'hui déclinante.

Ce jeudi 2 juin, dès 6h, LCI vous fait vivre les festivités organisées au Royaume-Uni pour le jubilé de la Reine Elizabeth II, qui célèbre ses 70 ans de règne. Puis à 9h10, TF1 se pare aux couleurs de l'Angleterre. Sur les images en tête de cet article, découvrez le bus à impériale de TF1/LCI qui sillonne les rues Londres.