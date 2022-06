VIDÉOS – Jubilé de la reine Elizabeth II : les temps forts de la cérémonie en images

Les membres actifs de la famille royale avaient rendez-vous sur le balcon de Buckingham Palace pour assister au survol aérien de Londres par les avions de la Royal Air Force. Aux côtés d'Elizabeth II, on a pu apercevoir le prince Charles et son épouse Camilla, le prince William, son épouse Kate et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. Le prince Harry et son épouse Meghan, en revanche, n'étaient en revanche pas conviés. Idem pour le prince Andrew, persona non grata depuis ses déboires judiciaires.