Jubilé de la reine Elizabeth II : la liesse à Londres

Cela fait des heures qu'ils attendaient leur reine. Enfin, elle apparaît, accompagnée de son cousin, le duc de Kent. Les Anglais exultent. Visage sérieux, Elizabeth II, commandant en chef des Armées, observe ses troupes défiler. Parmi les cavaliers, son fils Charles, sa fille Anne et son petit-fils, le prince William. Le reste de la famille arrive en carrosse et le jeune Louis, fils de Kate et William, s'essaie au salut royal.