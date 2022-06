Jubilé de la reine Elizabeth II : Londres en ébullition

À part les Anglais bien sûr, le jubilé de la reine attire aussi les touristes du monde entier, des Américains, des Canadiens ou encore des Français. "Je suis très heureux d'être là avec des milliers d'autres personnes, tout simplement pour voir ce moment unique", avoue par exemple un Français déjà sur place.

Pendant ce temps, à 200 km du palais de Buckingham, des pilotes peaufinent leurs derniers entraînements. Jeudi, 70 avions et hélicoptères de l'armée survoleront le balcon. Leur feuille de vol est donc réglée comme du papier à musique. "Si on est une seconde en retard, il y a d'autres appareils qui arrivent derrière et ça peut vite devenir risqué", admet James Patrick, capitaine d'aviation. "Je pense que le matin on va devoir se calmer, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'adrénaline, mais bon, c'est notre métier", renchérit Chris Ball, commandant d'escadre.