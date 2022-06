Jubilé de la reine : l'heure est à la fête

Par ailleurs, nous savons tous qu'en Grande-Bretagne, on adore les produits dérivés. Dans la boutique officielle de la reine, on a notamment trouvé des biscuits, la boîte de thé officielle bien évidemment pour le jubilé. Et puis, un petit clin d’œil à la France avec des bouteilles officielles vin pétillant ou champagne, à boire avec modération.