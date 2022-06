VIDÉO - Jubilé de la reine : Le succès de la "corgi cam", dédié au plus fidèle ami d'Elizabeth II

Katie Raby, membre de l'organisation de la "corgi cam" au micro de l’AFP, n'en revient pas : "Nous avons été très surpris par le succès que cela a eu. C'est évidemment les vacances scolaires, donc nous avons eu beaucoup de familles ici et les enfants ont adoré venir et avoir l'occasion de rencontrer les corgis. Mais oui, nous sommes très contents et je pense que tout Londres est animé par la fièvre du Jubilé en ce moment et je pense que c'est une excellente façon d'enthousiasmer les gens avant le long week-end qui commence demain."

Des centaines de personnes pourront ainsi conserver un souvenir original et personnalisé de l'évènement.