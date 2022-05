Pourquoi Elizabeth II arbore-t-elle toujours un look flashy ? Le 20H vous répond

Puis-je cumuler plusieurs emplois et dépasser 35 heures ?

C'est possible à deux conditions. D'abord celle de respecter la durée légale maximale du travail, à ne pas confondre avec la durée légale du travail tout court : concrètement, tout cumulé, vous ne pouvez pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Les règles sont précisées sur le site du service public en fonction de votre statut, salarié ou entrepreneur.

"Attention à bien recueillir l’accord de vos différents employeurs", conseille Carole Vercheyre Grard, avocate spécialisée en droit du travail. À défaut, vous pouvez être licenciée pour faute grave. "Vérifiez aussi que votre contrat de travail ne contient pas une clause de non-concurrence". Concrètement, votre entreprise peut vous interdire d’occuper un poste équivalent chez l’un de ses concurrents. Cette clause de non-concurrence peut être aussi valable après la rupture de votre contrat.

Si vous êtes retraité, vous pouvez également travailler pour arrondir vos fins de mois. On parle alors de cumul emploi-retraite. En revanche, les règles sont plus strictes. Elles sont détaillées ici.

Mon employeur doit-il impérativement m'accorder des congés en même temps que mon conjoint ?

Ça dépend si vous travaillez ensemble ou non ! "Si vous êtes tous les deux salariés de la même entreprise, alors oui, votre employeur doit vous accorder les mêmes vacances", explique Caroline André-Hesse, avocate en droit du travail. C’est l’article L3141-15 du code du travail. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

En dehors de ce cas particulier, rien n’oblige votre employeur à prendre en compte votre situation familiale. "En général, c’est à négocier avec lui… Mais à la fin, ce sont les contraintes du service qui l’emportent", estime Caroline André-Hesse. Il y a bien sûr des exceptions pour les situations familiales complexes, comme le rappelle le site du service public : présence d’une personne handicapée ou âgée en perte d’autonomie au sein du foyer.