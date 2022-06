Jubilé : les célébrations se poursuivent sans la reine

En l'absence de la reine, tous les regards sont braqués sur le prince Harry et Meghan. Restés en coulisses jeudi et sans fonction officielle au Royaume-Uni depuis deux ans, ils apparaissent enfin. "C'est merveilleux de les voir. C'est la nouvelle génération, ce sont les jeunes. Tout le monde ne les aime pas, mais moi oui. Ils ne viennent pas souvent au Royaume-Uni, alors je suis très excitée de les voir" ; "C'est génial de les voir et profiter de l'atmosphère", s'enthousiasment des spectatrices.