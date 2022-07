"Mesdames, ne retirez jamais une plainte" : Judith Chemla lance un appel poignant aux victimes de violences conjugales

Lorsqu’elle se rend au commissariat, les policiers lui disent "'il faut porter plainte Madame, il faut porter plainte'", raconte-t-elle. "'Parce qu’après, c’est le féminicide. On le voit tous les jours Madame. Il faut porter plainte’. Ils avaient trois appels en même temps à cette seconde-là de femmes victimes de violences conjugales (…) Et moi, je suis sidérée. Je ne me vois pas porter plainte contre le père de ma fille. Je n’ai pas de déclic intérieur."

Judith Chemla ira finalement porter plainte le lendemain, après une nuit de discussions houleuses avec son compagnon. Une seconde plainte suivra quelques mois plus tard et le 12 mai dernier, Yoann Manca sera condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis. "Malgré des menaces, malgré cette peine, il continue à penser que c'est une victime", déplore aujourd’hui Judith Chemla. "Il se sent au-dessus des lois, mais il devrait avoir honte et se tenir tranquille".