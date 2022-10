Julia Roberts - George Clooney, un ticket gagnant !

C'est une comédie romantique dans laquelle les deux acteurs s'en donnent à cœur joie dans les disputes comme dans les réconciliations, et ils semblent s'entendre comme larrons en foire. "On fait semblant, tout est faux. On joue", explique George Clooney. "Parfois quand même, ça a l'air convaincant", explique Julia Roberts. "Oui, parfois, parce que je suis bon acteur", rajoute-t-il.