Julien Clerc : la star en visite surprise dans une école de Vincennes

"Je crois que j'étais aussi intimidé qu'elle. Donc, voilà, j'avais mon bouquet floral. Je me demandais à quel moment il faudrait que je lui donne. Et puis je lui ai chanté la chanson en la regardant dans les yeux. J'ai essayé de faire ça le plus naturellement possible", se confie Julien Clerc. Dernier cadeau, le chanteur l'a invité à venir le voir cette fois sur scène à l'Olympia en décembre prochain.