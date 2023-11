Julien Doré dans "Panda" sur TF1 : "L'autodérision fait partie de moi depuis longtemps"

Ce jeudi, TF1 donne le coup d'envoi de "Panda", sa nouvelle série policière décalée avec Julien Doré. Le chanteur se glisse dans la peau d'un ex-flic zen et pacifiste contraint de reprendre du service. Un rôle sur mesure pour l'ancien coach de "The Voice Kids" qui manie l'autodérision à merveille.

C'est un rôle qui lui va comme un gant. Ce jeudi, TF1 lance la série Panda avec Julien Doré. Le chanteur et ex-coach de "The Voice Kids" se glisse dans la peau de Victor Pandaloni, dit Panda, un ancien flic devenu barman de plage. Accro au matcha et vegan convaincu, il vit sans portable, ni ordinateur, avec son ado de 16 ans dans un coin reculé de Camargue où il fuit tout conflit.

Mais lorsque son ancienne vie vient frapper à la porte, Panda se retrouve obligé de reprendre du service. Très futé malgré les apparences, il va faire équipe avec Lola (Ophélia Kolb), une enquêtrice qui voit d'un mauvais œil ce baba cool qui ne roule qu'à vélo et ne travaille jamais avant midi. Un personnage aussi sympathique et décalé que son interprète qui obtient son premier grand rôle dans une série télé.

On est le chaînon manquant entre "Navarro" et "Les Experts" Julien Doré

C'était un rêve de gosse de faire l'acteur ?

Oui, il y a un amusement très enfantin dans le fait de jouer la comédie. Et dans cette série-là particulièrement, car ce qui m'a été proposé est quand même extrêmement proche de moi et de l'amusement auquel j'aspire.

C'est vrai que Panda vous ressemble beaucoup…

Panda est peut-être un petit peu plus coloré que moi. Il a des côtés dont on peut facilement se moquer. C'est ce qui était extrêmement plaisant dans ce personnage et dans cette série où l'amusement est permanent, le second degré aussi, car les héros sont des anti-héros dont on se moque.

C'est jubilatoire d'incarner un personnage en total décalage ?

Oui. Panda est une série policière qui prend le contrepied absolu de toutes les séries policières qu'on connaît. Les personnages principaux font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont de mieux et la plupart du temps, ça ne se passe pas super bien. Disons qu'on est le chaînon manquant entre Navarro et Les Experts. On est un peu Les Experts de la Grande-Motte !

Une passion pour le panda

Auriez-vous pu jouer les flics aux gros bras ?

Non, moi ce qui m'a attiré, c'est le fait de jouer un anti-héros. On est dans une époque où malheureusement la virilité, l'hyper pouvoir, la séduction aussi, sont omniprésents et pas toujours dans le bon sens. Là, le personnage que je joue, il échoue la plupart du temps, à l'inverse des gros bras ou des super héros.

D'où vous vient cette passion pour le panda, qu'on retrouve aussi dans vos clips et sur scène ?

Le petit clin d'œil au panda dans la série m'a touché. Certains animaux, comme le panda, les dinosaures ou encore mes chiens, sont devenus au fil des ans des accompagnateurs solaires de ma musique. Ce sont de véritables totems pour moi, des piliers, parce qu'ils sont le miroir de ma propre espèce. L'être humain a parfois tendance à monter assez vite sur un piédestal et mépriser ou détruire ce qui l'entoure. Ces animaux présents dans mon bestiaire imaginaire m'aident à rester un animal parmi d'autres.

J'espère qu'on rira dans les moments où je suis à poil Julien Doré

Jouer nu, ça fait quoi ?

La nudité qu'on propose dans cette série est toujours très désacralisée. En effet, on va voir mes fesses, mais c'est parce que je me penche à la fenêtre, car j'ai remarqué que du lierre a été arraché au mur. Je me fous totalement de ma propre gueule et j'espère qu'on rira dans les moments où je suis à poil parce que j'ai globalement ri en le faisant. Après, j'avoue, c'est quand même assez gênant d'être tout nu devant autant de monde !

L'autodérision, c'est votre marque de fabrique ?

L'autodérision fait partie de moi depuis longtemps parce que j'ai du mal à m'imaginer être trop sérieux quand je monte sur scène ou quand je joue. Quand on a la chance d'être un artiste à notre époque et de faire ce qu'on aime, c'est important de désacraliser tout ça et de se dire qu'au fond, le but, c'est juste de s'amuser ensemble.

Quel regard portez-vous sur le monde actuel justement ?

Je pense que l'être humain a conscience qu'il y a un gouffre tout proche. Mais parfois, au lieu d'aller dans l'empathie et le partage, on a ce réflexe stupide de continuer à se détruire et à détruire ce qui nous entoure. Évidemment, ça m'effraie et ça me plonge dans un certain pessimisme. Mais j'ai la chance de vivre au quotidien des moments qui donnent du sens.

Vous arrivez à rester optimiste, malgré tout ?

Je pense que quand on est papa et qu'on a conscience qu'on tient la main d'un enfant qu'on devra lâcher dans ce monde-là, on ne peut pas se priver des moments où on se nourrit d'optimisme. Malheureusement, toute pensée optimiste finit par être considéré comme un peu candide, un peu utopique. Et un peu perdue. Mais c'est justement à cet endroit-là que se situe le rôle des artistes aujourd'hui. Parce que l'enjeu, c'est de créer des parenthèses et des bulles de respiration, quelles qu'elles soient.