VIDÉO - Justin Timberlake/Britney Spears : la guerre des fans !

Justin Timberlake fait son grand retour après six ans d'absence. Il vient de dévoiler une nouvelle chanson, avant un nouvel album et une tournée. Un titre bien reçu avant que le souvenir de Britney Spears ne vienne le hanter.

Justin Timberlake vient d'annoncer la sortie de son sixième album Everything I thought it was le 15 mars prochain. Le chanteur de 42 ans, aux 88 millions d'albums vendus à travers le monde, avait fait parler de lui en octobre dernier, lorsque Britney Spears avait écorné son image en revenant sur leur ancienne rupture dans ses mémoires. Les fans de la chanteuse ont alors ravivé un ancien tube de leur star pour plomber le retour de Justin Timberlake, comme l'explique Karima Charni dans "Bonjour ! la Matinale TF1". Vous pouvez revoir sa chronique sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.