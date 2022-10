VIDÉO – Kanye West coupe la parole d'un journaliste... en chantant

Kanye West revient également sur la polémique qui a suivi la publication d’un tweet dans lequel il annonçait son intention de faire la guerre aux Juifs et qui a entrainé la suspension de ses comptes. "Dieu me pardonne !", se moque-t-il d’abord. "Dieu me pardonne qu’un commentaire puisse causer l’ombre de la douleur que mon peuple a traversée pendant des années (…) J’étais dans une position où on m’avait blessé, et j’avais le droit m’exprimer." Au terme d’un échange tendu, il finit quand même par concéder : "Je suis désolé pour les familles qui n’ont rien à voir avec le traumatisme que j’ai vécu."