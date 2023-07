VIDÉO - Kate et William dévoilent une photo du prince George pour ses 10 ans

Dix ans tout rond, et un nouveau portrait pour l'occasion. Kate et William ont dévoilé, samedi sur leur compte Twitter, une photo inédite du prince George, qui célèbre son anniversaire ce jour.

Le cliché a été réalisé au début du mois de juillet par la portraitiste Millie Pilkington, et non par la princesse de Galles, qui avait elle-même réalisé plusieurs photographies de ce type les années passées. On y voit le prince Georges posant assis sur les marches du palais de Kensington.