Face aux doutes, le sosie de Kate Middleton se défend : "Ce n'était pas moi sur la vidéo !"

De nombreux internautes restent persuadés que la femme aux côtés du prince William sur la vidéo prise à Windsor samedi n’est pas Kate Middleton. Des doutes que ne partage pas celle qui monnaye sa ressemblance avec la princesse de Galles depuis plus de dix ans. "Je crois que c’est elle à 100%", insiste Heidi Agan auprès de TMZ.

À chaque photo, sa folle théorie. Après le portrait de famille retouché par Kate Middleton elle-même, ce sont les premières images en public de la princesse de Galles depuis son opération deux mois plus tôt qui ont été scrutées dans le moindre détail par les internautes, chacun y allant de sa propre analyse. Beaucoup restent persuadés que la femme en question, venue faire son shopping dans un magasin de produits fermiers locaux à Windsor samedi dernier, n’est pas l’épouse du prince William.

À défaut d’une réaction officielle du palais, les médias anglo-saxons rivalisent quant à eux d’ingéniosité pour tenter de démêler le vrai du faux.

Les théories du complot sont allées un peu trop loin Heidi Agan, sosie de Kate Middleton

Les réseaux sociaux crient à la supercherie et y voient un sosie ? Le site américain TMZ donne la parole à l’une d’elles, autoproclamée "sosie le plus réaliste de Kate Middleton au Royaume-Uni". Heidi Agan était serveuse quand un client lui a fait remarquer sa ressemblance avec l’épouse du prince William. Un an après les noces royales, elle décide de se faire rémunérer pour incarner la princesse. Elle en a depuis fait sa principale source de revenus.

Alors quand a été publiée une vidéo montrant la future reine d’Angleterre avec ses sacs de course en main, son téléphone a explosé. "Ça a été une journée folle parce que les gens pensent que c’est moi. J’ai fait beaucoup d’interviews mais j'ai un alibi : j’étais au travail", assure-t-elle. "Ce n'était pas moi", insiste-t-elle. "Je crois que c’est elle à 100% !"

La Britannique explique que ses missions ont diminué à chaque fois que l’ancienne duchesse de Cambridge était enceinte, "sans doute par respect pour sa santé". Alors qu’elle imaginait que la même chose se produirait après l'hospitalisation de Kate Middleton en janvier, elle a été surprise de recevoir "beaucoup plus de demandes", "sûrement parce qu’elle est absente depuis si longtemps".

"Ça a un peu démarré comme une blague, les gens se demandant où elle était, ce qu’elle faisait et si elle allait bien", estime Heidi Agan, selon qui les théories du complot sont "allées un peu trop loin".

La jeune femme est persuadée que son double célèbre "va bien". "Elle a été opérée et doit se remettre, nous devons le respecter. C’est une personnalité publique, pas une propriété publique. Tout le monde a droit à sa vie privée avec leur dossier médicaux", souligne-t-elle, confiante que Kate Middleton "sera de retour à Pâques comme Kensington Palace l’avait annoncé". De quoi lui permettre aussi de multiplier ses opportunités.