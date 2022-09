VIDÉO – Kendji Girac raconte sa bataille contre l'illettrisme

C'est une nouvelle expérience pour Kendji Girac. Le comédien est à l'affiche de Champion, une fiction de TF1 qui traite d'un sujet délicat : l'illettrisme. Un sujet tabou que le vainqueur de "The Voice" espère bien mettre en lumière, lui qui en a souffert étant plus jeune. "Pour mon premier film, c'était très important de parler de quelque chose qui peut servir à des personnes qui sont dans le besoin. Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire et écrire", a confié le néo comédien aux caméras de "50' Inside" lors du tournage à Marseille en février dernier.

L'illettrisme touche en effet 2 millions et demi de Français. Enfant du voyage, toujours sur les routes, Kendji Girac n'a pas eu une scolarité linéaire. "J'ai appris à lire étant petit, j'ai toujours su me débrouiller pour écrire, mais, mais pas bien comme il faut. J'ai adoré le voyage, je ne regrette pas, mais j'avoue que j'aurais préféré avoir une scolarité normale comme tout le monde", admet le papa d'une petite Eva, âgée de 2 ans.