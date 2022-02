"King" : un lionceau en tête d'affiche

Sur le tournage, nous avons rencontré Blondy, trois mois et demi. Star du film, ce n’est pas un acteur facile. Il lui faut du silence et quelques stimuli. "C’est une espèce de manipulation avec ce qu’il aime et ce n’est pas très compliqué. S’il a faim, on va pouvoir s’en servir grâce à la nourriture", explique Thierry Leportier, imprégnateur animalier.