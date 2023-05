"Koh-Lanta, le feu sacré" : deux départs après l'épisode 13, une candidate encore miraculée

Perchés sur des planches de bois, Tania et Esteban doivent maintenir en équilibre des pots de terre remplis d’eau. Souvent menacés, jamais éliminés, les deux "phoenix" jouent chèrement leur peau. Lorsque Tania se met à trembler, on se dit que c’est plié. Et soudain Esteban craque et chute. "Il faut bien une fin à tout", admet le camelot, impressionné par la ténacité de la jeune femme. "Je lui passe toute ma hargne et mon envie d’aller plus loin", explique-t-il à Denis Brogniart avant de se tourner vers son adversaire du soir : "J’ai envie de te voir sur les poteaux !"

Désormais ils ne sont plus que six à pouvoir prétendre à la victoire finale. Nicolas, le chef d’entreprise corse. Frédéric, le directeur commercial des Hauts-de-Seine. Quentin, le charpentier de Moselle, Laura, la photographe aquatique de Charente-Maritime, Julie, la footballeuse de l’Essonne et donc Tania, la diététicienne du 93 qui n’en finit plus de nous surprendre. "Je suis invincible !", gronde-t-elle dans la bande-annonce de l’épisode 14.